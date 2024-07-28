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Сегодня, 12:35

«Барселона» резко увеличила стоимость Рафиньи

Виктория Кравченко
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«Барселона» недовольна предложением клубов из Саудовской Аравии по полузащитнику Рафинье, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы не отпустят футболиста в другую команду не менее чем 90 миллионов евро. Клубы предлагают 65 миллионов евро.

Портал Transfermakt оценивает игрока в 50 миллионов. Соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне Рафинья провел 37 матчей за «сине-гранатовых», забив 10 голов и сделав 13 результативных передач.

Рафинья Алькантара
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
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 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
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 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
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 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 - : -
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Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
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Осасуна – Леганес
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Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
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