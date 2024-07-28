«Барселона» резко увеличила стоимость Рафиньи
«Барселона» недовольна предложением клубов из Саудовской Аравии по полузащитнику Рафинье, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонцы не отпустят футболиста в другую команду не менее чем 90 миллионов евро. Клубы предлагают 65 миллионов евро.
Портал Transfermakt оценивает игрока в 50 миллионов. Соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне Рафинья провел 37 матчей за «сине-гранатовых», забив 10 голов и сделав 13 результативных передач.
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|Барселона
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3
|Жирона
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|0-0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Атлетик
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
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|0-0
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11
|Осасуна
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|0-0
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12
|Хетафе
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|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
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|0
|0-0
|0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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