«Барселона» резко увеличила стоимость Рафиньи

«Барселона» недовольна предложением клубов из Саудовской Аравии по полузащитнику Рафинье, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы не отпустят футболиста в другую команду не менее чем 90 миллионов евро. Клубы предлагают 65 миллионов евро.

Портал Transfermakt оценивает игрока в 50 миллионов. Соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне Рафинья провел 37 матчей за «сине-гранатовых», забив 10 голов и сделав 13 результативных передач.