«Барселона» решила уволить Кумана
12:35
«Барселона» может уволить главного тренера Роналда Кумана в скором времени, сообщает RAC 1.
По данным источника, решение принято на 99 процентов. Команда занимается поиском нового наставника команды.
12 мая сообщалось, что президент клуба Жоан Лапорта провел экстренную встречу с голландским специалистом.
В этом сезоне «Барселона» выиграла Кубок Испании, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и лишилась шансов на победу в чемпионате Испании.
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