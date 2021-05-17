«Барселона» решила уволить Кумана

«Барселона» может уволить главного тренера Роналда Кумана в скором времени, сообщает RAC 1.

По данным источника, решение принято на 99 процентов. Команда занимается поиском нового наставника команды.

12 мая сообщалось, что президент клуба Жоан Лапорта провел экстренную встречу с голландским специалистом.

В этом сезоне «Барселона» выиграла Кубок Испании, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и лишилась шансов на победу в чемпионате Испании.