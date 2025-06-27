«Барселона» решила отдать Ямалю номер 10

В ближайшие дни «Барселона» официально объявит о том, что нападающий Ламин Ямаль в новом сезоне будет играть под номером 10, сообщает Mundo Deportivo. 27 мая клуб продлил контракт с 17-летним испанцем до 2031 года.

Во вторник, 2 июля, будет представлена новая домашняя форма каталонцев. В клубе рассчитывают, что решение о передаче Ямалю номера 10 приведет к увеличению доходов клуба от продажи футболок.

С 2021 года 10-й номер в «Барселоне» принадлежит Ансу Фати, который этим летом может перейти в «Монако». Ранее под ним играли Лионель Месси, Роналдиньо, Диего Марадона, Хуан Роман Рикельме, Ривалдо, Ромарио, Христо Стоичков и другие.

Ямаль в сезоне-2024/25 сыграл 55 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 25 результативных передач.