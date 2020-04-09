«Барселона» решила не подписывать Виллиана

«Барселона» решила не подписывать нападающего «Челси» Виллиана, который станет свободным агентом летом 2020 года, сообщает Sport.es.

По информации источника, агент 31-летнего бразильца Киа Джурабчиан обращался к каталонскому клубу, но получил отказ. Сообщается, что Виллиан хочет 3-летний контракт, в «Барсе» считают это требование завышенным. Также, «сине-гранатовые» не согласны платить бразильцу ту зарплату, которую он хочет, считая ее слишком высокой. Кроме того, «Барселоне» хотелось бы подписать молодого футболиста.

В сезоне-2019/20 на счету Виллиана 7 голов и 6 результативных передач в 37 матчах за «Челси». Сообщалось, что им также интересуется «ПСЖ».