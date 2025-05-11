«Барселона» и «Реал» сыграют в 35-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 11 мая. Начало матча на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Каталония) — в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Реал» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В прямом эфире класико покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 16.45 мск, за полчаса до игры. Смотреть матч ла лиги также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального телеканала, по подписке).

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.

11 мая, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

В чемпионате Испании-2024/25 «Барселона» набрала 79 очков и занимает первое место в турнирной таблице, в предыдущей игре лиги каталонцы победили «Вальядолид» (2:1). У «Реала» — 75 очков и второе место, в предыдущее воскресенье мадридцы выиграли у «Сельты» (3:2).