"Барселона" - "Реал": Винисиус за первый тайм нанес столько же ударов, сколько все игроки соперника

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор стал самым активным игроком первого матча 1/2 финала Кубка Испании против "Барселоны". За 45 минут он нанес по воротам соперника 4 удара. Столько же ударов нанесли все футболисты каталонцев вместе взятые.

Отметим, что 18-летний Винисиус - самый молодой участник класико в составе мадридцев в XXI веке.

После первого тайма "Реал" ведет 1:0 благодаря голу Лукаса Васкеса на 6-й минуте.

4 - Vinícius Júnior attempted four shots in the first half of #ElClasico, as many as all Barcelona players combined. Energetic. pic.twitter.com/3Pc4ieOEHc – OptaJose (@OptaJose) 6 февраля 2019 г.

Онлайн-трансляция матча "Барселона" - "Реал"