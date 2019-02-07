00:00 | Футбол — Испания

"Барселона" - "Реал": Винисиус за первый тайм нанес столько же ударов, сколько все игроки соперника

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Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор стал самым активным игроком первого матча 1/2 финала Кубка Испании против "Барселоны". За 45 минут он нанес по воротам соперника 4 удара. Столько же ударов нанесли все футболисты каталонцев вместе взятые.

Отметим, что 18-летний Винисиус - самый молодой участник класико в составе мадридцев в XXI веке.

После первого тайма "Реал" ведет 1:0 благодаря голу Лукаса Васкеса на 6-й минуте.

Онлайн-трансляция матча "Барселона" - "Реал"

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