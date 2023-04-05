«Барселона» — «Реал»: Винисиус вывел мадридцев вперед

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор вывел команду вперед в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны».

22-летний бразильский футболист забил гол на 45+1-й минуте после передачи форварда Карима Бензема.

Игра проходит на «Камп Ноу». Первый тайм завершился со счетом — 1:0 в пользу мадридцев.