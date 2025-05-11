«Барселона» — «Реал»: судья правильно отменил гол мадридцев
На 90+2-й минуте матча 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (4:3) арбитр Алехандро Эрнандес-Эрнандес принял верное решение, не засчитав гол гостей.
В том эпизоде в момент удара по воротам Орельена Тшуамени за линией офсайда оказался Килиан Мбаппе. Нападающий «Королевского клуба» активно участвовал в происходившем в площади ворот, что правильно зафиксировал ассистент судьи.
Было верно определено положение «вне игры» и назначен свободный удар в сторону ворот «Реала».
Новости