«Барселона» — «Реал»: судья правильно отменил гол мадридцев

На 90+2-й минуте матча 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (4:3) арбитр Алехандро Эрнандес-Эрнандес принял верное решение, не засчитав гол гостей.

В том эпизоде в момент удара по воротам Орельена Тшуамени за линией офсайда оказался Килиан Мбаппе. Нападающий «Королевского клуба» активно участвовал в происходившем в площади ворот, что правильно зафиксировал ассистент судьи.

Было верно определено положение «вне игры» и назначен свободный удар в сторону ворот «Реала».