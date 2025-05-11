«Барселона» — «Реал»: судья правильно не наказал Тшуамени пенальти

На 79-й минуте матча 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (4:3) судья Алехандро Эрнандес-Эрнандес принял верное решение, не наказав пенальти Орельена Тшуамени.

В том эпизоде после удара по воротам Феррана Торреса мяч с очень близкого расстояния попал мадридцу в левую руку, находившуюся в естественном положении. За что тут назначать 11-метровый удар?

Но видеоассистенты провели длительную проверку, и ВАР Хуан Мартинес Мунуэра предложил рефери посмотреть повторы на мониторе у поля. Однако и после ОФР Эрнандес-Эрнандес оставил свое первое решение в силе и воздержался от назначения пенальти.