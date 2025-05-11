Футбол
Судейство

11 мая, 22:23

«Барселона» — «Реал»: судья ошибочно не удалил Тшуамени

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 36-й минуте матча 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (4:3) судья Алехандро Эрнандес-Эрнандес неверно оценил ситуацию, в которой нарушил правила Орельен Тшуамени и ошибочно не удалил его.

Рефери квалифицировал его фол, случившийся неподалеку от угла штрафной площади мадридцев, как срыв перспективной атаки и ограничился предупреждением.

В то время как нарушение правил следовало считать лишением соперника явной возможности забить гол. Ферран Торрес в том эпизоде мог убежать один на один с вратарем.

Видеоассистенты не стали вмешиваться в действия Эрнандеса-Эрнандеса.

Четвертое подряд сумасшедшее класико! «Барселона» проигрывала 0:2, но сделала главный шаг на пути к чемпионству
Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.
11 мая, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
4:3
Реал

  • Красно синий

    Блин,этот придурок смотрел матч? Кто куда бежал и что делал. Зачем вообще этот человек что-то говорит про футбол и правила? На моей памяти 8 его объяснений из 10 полный бред. Зачем такое в СЭ? И так уровень падает с каждым годом,а это откровенный балласт.

    11.05.2025

    • «Атлетик» победил «Алавес»

    «Барселона» — «Реал»: судья правильно не наказал Тшуамени пенальти
