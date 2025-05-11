«Барселона» — «Реал»: судья ошибочно не удалил Тшуамени

На 36-й минуте матча 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (4:3) судья Алехандро Эрнандес-Эрнандес неверно оценил ситуацию, в которой нарушил правила Орельен Тшуамени и ошибочно не удалил его.

Рефери квалифицировал его фол, случившийся неподалеку от угла штрафной площади мадридцев, как срыв перспективной атаки и ограничился предупреждением.

В то время как нарушение правил следовало считать лишением соперника явной возможности забить гол. Ферран Торрес в том эпизоде мог убежать один на один с вратарем.

Видеоассистенты не стали вмешиваться в действия Эрнандеса-Эрнандеса.