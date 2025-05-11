«Барселона» — «Реал»: Ямаль, Мбаппе, Винисиус и Беллингем выйдут с первых минут

«Барселона» и «Реал» объявили стартовые составы перед матчем 35-го тура ла лиги. Игра начнется в 17.15 мск.

«Барселона»: Щенсны, Гарсия, Кубарси, Мартинес, Мартин, Де Йонг, Педри, Ольмо, Ямаль, Рафинья, Торрес.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Тчуамени, Асенсио, Гарсия, Себальос, Вальверде, Гюлер, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.