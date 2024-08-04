«Барселона» — «Реал»: стартовые составы команд на товарищеский матч
«Барселона» и «Реал» объявили составы на товарищеский матч.
Игра пройдет в Нью-Джерси (США) на стадионе «Метлайф».
«Барселона»: тер Штеген, Валле, Кристенсен, И. Мартинес, Бальде, Эрнандес, Берналь, Касадо, Торре, Левандовски, Дельгадо.
Запасные: Астралага, Кочен, Пенья, Араухо, Домингес, Г. Фернандес, Т. Фернандес, Юньент, Мартин, Ольмедо, Витор Роке, Гюндоган, Дарвих, Куэнка, Ленгле, Рафинья, Файе, Фарт.
«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес, Милитао, Рюдигер, Гарсия, Модрич, Мартен, Себальос, Гюлер, Эндрик, Диас.
Запасные: Фран, Лунин, Паз, Рамон, Асенсио, Вальехо, Винисиус, Де Леон, Латаса, Лоренцо, Х. Мартинес, Обрадор, Родриго.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится в воскресенье, 4 августа и начнется в 2.00 (мск).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
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36 тур
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38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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