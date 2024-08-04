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«Барселона» — «Реал»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Реала» Эндрик.
Фото USA Today Sports

«Барселона» и «Реал» объявили составы на товарищеский матч.

Игра пройдет в Нью-Джерси (США) на стадионе «Метлайф».

«Барселона»: тер Штеген, Валле, Кристенсен, И. Мартинес, Бальде, Эрнандес, Берналь, Касадо, Торре, Левандовски, Дельгадо.

Запасные: Астралага, Кочен, Пенья, Араухо, Домингес, Г. Фернандес, Т. Фернандес, Юньент, Мартин, Ольмедо, Витор Роке, Гюндоган, Дарвих, Куэнка, Ленгле, Рафинья, Файе, Фарт.

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес, Милитао, Рюдигер, Гарсия, Модрич, Мартен, Себальос, Гюлер, Эндрик, Диас.

Запасные: Фран, Лунин, Паз, Рамон, Асенсио, Вальехо, Винисиус, Де Леон, Латаса, Лоренцо, Х. Мартинес, Обрадор, Родриго.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится в воскресенье, 4 августа и начнется в 2.00 (мск).

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
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