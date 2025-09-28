«Барселона» и «Реал Сосьедад» сыграют в чемпионате Испании 28 сентября

«Барселона» примет «Реал Сосьедад» в 7-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 7-й тур.

28 сентября, 19:30. Camp Nou (Барселона)

За ключевыми событиями встречи «Барселона» — «Реал Сосьедад» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала).

В шести турах ла лиги каталонцы набрали 16 очков и занимали второе место в турнирной таблице. Команда из Сан-Себастьяна с 5 очками располаагась на 17-й строчке.

