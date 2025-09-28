Футбол
28 сентября, 21:28

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и вышла на первое место в ла лиге

Сергей Ярошенко
Жюль Кунде.
Фото Reuters

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 7-го тура ла лиги — 2:1.

У каталонцев голы забили защитник Жюль Кунде на 43-й минуте и нападающий Роберт Левандовски на 59-й минуте. Единственный гол команды из Сан-Себастьяна на счету защитника Альваро Одриосолы (31-я).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провел всю игру на скамейке запасных.

«Барселона» набрала 19 очков и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» с 5 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 7-й тур.
28 сентября, 19:30. Camp Nou (Барселона)
Барселона
2:1
Реал Сосьедад
Популярное видео
  • echo2011

    Не слишком ли часто "Барса" позволяет соперникам вести в счёте? Рано или поздно это наверняка скажется.

    29.09.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    Арсен, про сидел !? Кака так ?

    29.09.2025

  • fonkom

    Ну ладно) хотя, мне кажется, это давно существующий журналистский штамп,

    29.09.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Цукарян черная метка для Сосьедада. Так ведь и вылететь могут. 12 ломтей за больного лентяя это чересчур много. Хорошо ему было , когда за него в середине в подкатах стелились Шима и Фомин ,а он на чистых мячах играл, а как только требования стали другие, то сразу в больничку слег.

    29.09.2025

  • hant64

    Саня, привет. Просто в спортивных новостях принято писать о том, как спортсмен сыграл или выступил, а не просидел на лавке. А так да, у Ярошенко большой потенциал, но вряд ли в журналистике:grin::grin:

    29.09.2025

  • fonkom

    Привет! А что не так? Чего все, и ты не исключение, прицепились к этой фразе? Нормальная заметка. В начале об игре, в конце о россиянине. Правда, сама игра, судя по всему, мало кого здесь интересует.

    28.09.2025

  • Dinamo Poninka

    Каждому своя скамейка, на одной капает валюта, на другой капает срок

    28.09.2025

  • fonkom

    Главный итог матча - Ямаль в полном порядке!- здоров и в отличном настроении! С нетерпением жду среду, матч Барселона - ПСЖ!! Эх, какая досада, что не успели подготовить Камп Ноу((

    28.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    И это прекрасно!

    28.09.2025

  • Rutozid

    Вышел Ямаль и пошли искры.

    28.09.2025

  • Soliton Оренбург

    Смотрел. Чётко всё. Главное - как Рэшфорд всё-таки пристроился в "свою" команду

    28.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Странно . В статье на 17 месте , а в таблице на 14 .

    28.09.2025

  • capitan76

    Ямаль, конечно, краусавчег))

    28.09.2025

  • Бен Ричардс

    Выход Захоряна несомненно усилил бы "Барсу". Его уровень - матчи с середняками РПЛ на своем поле в Москве и если "Динамо" ведет в счете.

    28.09.2025

  • hant64

    Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провел всю игру на скамейке запасных.________________ СЭ, над вами только и остаётся, что угорать - где вы этих Ярошенков понабрали, на какой помойке?

    28.09.2025

  • DemolisherAjax

    Зато как гордо звучит - Арсен Захарян провел всю игру....на скамейке запасных xD Там он весь оставшийся контракт и проведет,а потом в родные пенаты,рассказывать как "играл" против великих клубов:)

    28.09.2025

  • рustot

    Без гостеприимства Барса никак

    28.09.2025

  • hottie

    Арсен Захарян провел всю игру на скамейке запасных ---> Как же так? Спасителя оставили вне игры.

    28.09.2025

  • Иньес Андреста

    Каждому свое место.

    28.09.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    2
    		 Реал 7 6 0 1 16-8 18
    3
    		 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
    4
    		 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    6
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    7
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    8
    		 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
    9
    		 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
    10
    		 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11
    		 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    12
    		 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
    13
    		 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
    14
    		 Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
    15
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    16
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    17
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    18
    		 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
    19
    		 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
    20
    		 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Осасуна – Хетафе
    		 - : -
    4.10 15:00
    Овьедо – Леванте
    		 - : -
    4.10 17:15
    Жирона – Валенсия
    		 - : -
    4.10 19:30
    Атлетик – Мальорка
    		 - : -
    4.10 22:00
    Реал – Вильярреал
    		 - : -
    5.10 15:00
    Алавес – Эльче
    		 - : -
    5.10 17:15
    Севилья – Барселона
    		 - : -
    5.10 19:30
    Эспаньол – Бетис
    		 - : -
    5.10 19:30
    Р. Сосьедад – Р. Вальекано
    		 - : -
    5.10 22:00
    Сельта – Атлетико
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 8
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Роберт Левандовски

    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 4
    П
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 4
    Маркус Рэшфорд

    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 4
    И К Ж
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 5 1 2
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Александр Серлот

    Александр Серлот

    Атлетико

    		 6 1 2
    Вся статистика

