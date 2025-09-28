«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и вышла на первое место в ла лиге

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 7-го тура ла лиги — 2:1.

У каталонцев голы забили защитник Жюль Кунде на 43-й минуте и нападающий Роберт Левандовски на 59-й минуте. Единственный гол команды из Сан-Себастьяна на счету защитника Альваро Одриосолы (31-я).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провел всю игру на скамейке запасных.

«Барселона» набрала 19 очков и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» с 5 очками — на 17-й строчке.