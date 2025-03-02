«Барселона» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Барселона» и «Реал Сосьедад» сыграют в чемпионате Испании 2 марта

«Барселона» и «Реал Сосьедад» сыграют в рамках 26-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 2 марта. Матч пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Барселона» — «Реал Сосьедад» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат Испании. Ла лига. 26-й тур.

02 марта 2025, 18:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

По итогам 25-ти туров ла лиги каталонцы набрали 54 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 34 баллами располагаются на девятой строчке примеры.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде