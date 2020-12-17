Гол де Йонга принес «Барселоне» победу над «Реалом Сосьедад»

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 19-го тура чемпионата Испании (2:1). Гости на 27-й минуте вышли вперед благодаря голу Виллиана Жозе, но почти сразу Жорди Альба вернул равновесие в счете. Перед перерывом каталонцы забили второй мяч — гол на счету Френки де Йонга. Вторая половина встречи обошлась без забитых голов.

Чемпионат Испании

19-й тур

«Барселона» — «Реал Сосьедад» — 2:1 (2:1)

Голы: Виллиан Жозе, 27 (0:1). Жорди Альба, 31 (1:1). де Йонг, 43 (2:1).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Мингеса (Лангле, 79), Араухо, Дест, Бускетс (Аленья, 67), де Йонг, Месси, Гризманн (Тринкан, 66), Брэйтуэйт, Педри (Пьянич, 74).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Горосабель, Ле Норман (Саньян, 85), Порту (Исак, 64), Мерино, Субельдия, Гевара (Наварро, 56), Субименди, Виллиан Жозе, Янузай (Барренечеа, 56).

Предупреждения: Янузай, 20. Бускетс, 41. Барренечеа, 58. Ле Норман, 80. Тринкан, 88. Аленья, 90+3.

Судья: Санчес Мартинес.

16 декабря. Барселона. Стадион «Камп Ноу».