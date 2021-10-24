«Барселона» — «Реал»: прямая трансляция матча
24 октября «Барселона» на своем поле проведет матч 10-го тура чемпионата Испании против «Реала».
Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу», начало — в 17.15 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Барселона» — «Реал» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию класико в прямом эфире покажут на платной платформе Okko Спорт. Она начнется в 16.10.
«Барселона» с 15 очками занимает 8-е место в турнирной таблице ла лиги. «Реал» располагается на третьей строчке с 17 баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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