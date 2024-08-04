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«Барселона» обыграла «Реал» в США, игру откладывали на час из-за шторма

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото USA Today Sports

«Барселона» обыграла «Реал» в товарищеском матче — 2:1.

Встреча прошла в Нью-Джерси (США) на стадионе «Метлайф». Игра началась в 2.00 по московскому времени, на 13-й минуте матч был приостановлен из-за молнии и шторма. Встречу возобновили через час.

У «Барселоны» сделал дубль Пау Виктор, единственный гол «Реала» забил Нико Паз.

Команды проведут следующие матчи в американском турне 7 августа. «Барселоне» предстоит встретиться с «Миланом», а «Реалу» — с «Челси».

Футбол
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Матч «Барселона» — «Реал» возобновили спустя час после остановки из-за шторма
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7
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8
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9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
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12
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13
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14
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