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«Барселона» победила «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

Руслан Минаев
Фермин Лопес (слева), Гави (в центре) и Дани Ольмо.
Фото Global Look Press

«Барселона» в домашнем матче обыграла «Реал» в 35-м туре чемпионата Испании — 2:0. Игра проходила на «Камп Ноу».

Счет на 9-й минуте прямым ударом со штрафного открыл Маркус Рэшфорд. На 18-й минуте преимущество удвоил Ферран Торрес.

«Барселона» набрала 91 очко и за три тура до конца сезона-2025/26 обеспечила себе чемпионство в Ла лиге. «Реал» с 77 очками располагается на второй строчке.

Сине-гранатовые во второй раз подряд и 29-й в истории стали чемпионами Испании. Рекорд принадлежит «Реалу» — 36 титулов.

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.
10 мая, 22:00. Камп Ноу (Барселона)
Барселона
2:0
Реал

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ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Эспаньол 1 1 0 0 3-0 3
2
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
3
 Атлетико 1 1 0 0 2-0 3
4
 Севилья 1 1 0 0 2-1 3
5
 Расинг 1 0 1 0 2-2 1
6
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
7
 Эльче 1 0 1 0 1-1 1
8
 Депортиво 1 0 1 0 1-1 1
9
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
13
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
15
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
16
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 1 0 0 1 1-2 0
18
 Малага 1 0 0 1 0-2 0
19
 Леванте 1 0 0 1 0-3 0
20
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
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37 тур
38 тур
15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал 2 : 2
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте 3 : 0
17.08 22:00 Депортиво – Эльче 1 : 1
19.08 22:00 Атлетико – Малага 2 : 0
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 21:30 Сельта – Осасуна - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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ЖК
Г
Марк Агуадо
Марк Агуадо

Эльче

 1
Ривера Альваро Гарсия
Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1
Алекс Баэна
Алекс Баэна

Атлетико

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 1
Гонсало Вильяр
Гонсало Вильяр

Эльче

 1
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
Люсьен Агуме
Люсьен Агуме

Севилья

 1 0 1
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