«Барселона» победила «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

«Барселона» в домашнем матче обыграла «Реал» в 35-м туре чемпионата Испании — 2:0. Игра проходила на «Камп Ноу».

Счет на 9-й минуте прямым ударом со штрафного открыл Маркус Рэшфорд. На 18-й минуте преимущество удвоил Ферран Торрес.

«Барселона» набрала 91 очко и за три тура до конца сезона-2025/26 обеспечила себе чемпионство в Ла лиге. «Реал» с 77 очками располагается на второй строчке.

Сине-гранатовые во второй раз подряд и 29-й в истории стали чемпионами Испании. Рекорд принадлежит «Реалу» — 36 титулов.

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.

10 мая, 22:00. Камп Ноу (Барселона)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max