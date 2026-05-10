«Барселона» победила «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании
«Барселона» в домашнем матче обыграла «Реал» в 35-м туре чемпионата Испании — 2:0. Игра проходила на «Камп Ноу».
Счет на 9-й минуте прямым ударом со штрафного открыл Маркус Рэшфорд. На 18-й минуте преимущество удвоил Ферран Торрес.
«Барселона» набрала 91 очко и за три тура до конца сезона-2025/26 обеспечила себе чемпионство в Ла лиге. «Реал» с 77 очками располагается на второй строчке.
Сине-гранатовые во второй раз подряд и 29-й в истории стали чемпионами Испании. Рекорд принадлежит «Реалу» — 36 титулов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Эспаньол
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Севилья
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Расинг
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Эльче
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Депортиво
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Малага
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Леванте
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|3 : 0
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|2 : 1
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|2 : 2
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|3 : 0
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|1 : 1
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|2 : 0
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|21:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марк Агуадо
Эльче
|1
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|
|
Алекс Баэна
Атлетико
|1
|П
|
|
Мариано Диас
Алавес
|2
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|1
|
|
Гонсало Вильяр
Эльче
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Кике Салас
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Люсьен Агуме
Севилья
|1
|0
|1
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