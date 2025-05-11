«Барселона» победила «Реал» и оторвалась на 7 очков в таблице ла лиги

«Барселона» дома обыграла «Реал» в матче 35-го тура ла лиги — 4:3.

У каталонцев дубль оформил Рафинья, по голу забили Ламин Ямаль и Эрик Гарсия. Три результативные передачи сделал Ферран Торрес.

У мадридцев хет-трик на счету Килиана Мбаппе, два голевых паса сделал Винисиус Жуниор. Мбаппе установил новый рекорд «Реала» по голам в дебютном сезоне, забив 39 мячей.

«Барселона» обыграла «Реал» во всех четырех матчах сезона.

Сине-гранатовые набрали 82 очка и лидируют в таблице ла лиги. «Сливочные» с 75 очками идут на второй строчке.