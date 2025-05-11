Футбол
11 мая, 19:17

«Барселона» обыграла «Реал» со счетом 4:3, Рафинья сделал дубль, Мбаппе — хет-трик

«Барселона» победила «Реал» и оторвалась на 7 очков в таблице ла лиги
Руслан Минаев
Рафинья и Ферран Торрес.
Фото AFP

«Барселона» дома обыграла «Реал» в матче 35-го тура ла лиги — 4:3.

У каталонцев дубль оформил Рафинья, по голу забили Ламин Ямаль и Эрик Гарсия. Три результативные передачи сделал Ферран Торрес.

У мадридцев хет-трик на счету Килиана Мбаппе, два голевых паса сделал Винисиус Жуниор. Мбаппе установил новый рекорд «Реала» по голам в дебютном сезоне, забив 39 мячей.

«Барселона» обыграла «Реал» во всех четырех матчах сезона.

Сине-гранатовые набрали 82 очка и лидируют в таблице ла лиги. «Сливочные» с 75 очками идут на второй строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.
11 мая, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
4:3
Реал
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
  • serkonol

    именно вы и есть упоротый фанатик. симпатизирую нескольким командам и стараюсь объективно оценивать события на футбольном поле. пересмотри эпизод, там точно не было игры рукой. да, мяч попал в руку с близкого расстояния. куда должен деть руку футболист, в трусы засунуть? марадона на двух чемпионатах мира преднамеренно сыграл рукой. сначала забил мяч, а потом выбил мяч из пустых ворот. попробуй сравнить все эти эпизоды.

    13.05.2025

  • spartsmen

    мне по хрен, что вы - упоротые фанатики - думаете. отставленная рука преградила мячу путь в ворота. точка. а куда он пытался её убрать - за спину или в жопу - вообще не волнует. да и не пытался он ничего делать - это моя трактовка.

    12.05.2025

  • serkonol

    именно ты и есть убогий дурачок!!! чтоб коверкать названия большого ума не нужно. пишу исключительно факты. напомню, что месси и барса в последний раз играли в финале лиги чемпионов 10 лет назад. но если мозгов нет, то продолжай пиарить гнома, хейтить футболистов реала. как минимум - это глупо и смешно)))

    12.05.2025

  • hant64

    У тебя мозгов даже на коверканье не хватает, а только на дебильные вопросы типа а когда Месси в последний раз выигрывал ЛЧ, или когда Барса была в финале. Убогий дурачок.

    12.05.2025

  • serkonol

    мозгов хватает только на коверкание названия?) а как давно барса играла в финале лч?

    12.05.2025

  • serkonol

    а как давно барса играла в финале лч?

    12.05.2025

  • hant64

    Уж получше, чем у твоего Среала)).

    12.05.2025

  • sa sa

    тоже не плохо, дошли до полуфинала! Отличный результат!

    12.05.2025

  • serkonol

    внимательно перечитай свой коммент - вонючая помойка реал-тв всё-таки запугала судью. эта трусливая шавка на показ отобрала у барсы чистейшие гол и пенальти. а тупые комментаторы со своими трактовками положений рук - просто идиоты. на повторе видно, что сливочный пытается убрать руку за спину. не надо путать два понятия - игра рукой и мяч попал в руку! уже задолбали формальные пенали, которые часто ломают игру.

    12.05.2025

  • spartsmen

    брехло, как тебя в детстве не научили за базар отвечать, так и сейчас изворачиваешься, как слизень. короче, тьфу на тебя ещё раз.

    11.05.2025

  • serkonol

    именно таким врунишкам, как ты, рожу чистят. не пытайся быть честным, таким в моём детстве рожу чистили на раз-два.

    11.05.2025

  • spartsmen

    серя, ты себе не льсти. я с тобой дискутировать и не собирался. ты просто пи*добол. и за базар не отвечаешь, к сожалению. с такими не дискутируют, им рожу чистят.

    11.05.2025

  • serkonol

    у реала основные защитники в лазарете, а другие играют хреново.

    11.05.2025

  • serkonol

    сам успокойся, моя твоя не понимай.

    11.05.2025

  • serkonol

    сам чмошник! не вижу смысла дискутировать с безмозглым))) напиши очередную хрень:grin: пока

    11.05.2025

  • serkonol

    ха-ха-ха. лучше сдохну с голоду, чем так зарабатывать.

    11.05.2025

  • spartsmen

    третий раз: серя, по фактам из тупого коммента что скажешь? опровергай, чмошник реальный.

    11.05.2025

  • serkonol

    себе засунь свои глупые комменты.

    11.05.2025

  • serkonol

    чувак, посмотри кто лучший бомбардир лалиги, или с мозгами проблемы...)

    11.05.2025

  • spartsmen

    ещё раз для тупых: по факту написанного, серя, есть чё? а советы себе в жопу засунь.

    11.05.2025

  • serkonol

    включи мозги, если они есть. касательно моего рейтинга обратись к безмозглой кире ивановой и ей ботам. ну или кушай дерьмо:grin:

    11.05.2025

  • емен

    Барса очередной камбек , уже который в этом сезоне ! Осталось выстроить защиту, тогда у соперников и шансов не будет.

    11.05.2025

  • serkonol

    смотри какая штука. мбаппе в начале сезона действительно хреново играл в реале. но сейчас лучший бомбардир лалиги. какие к нему вопросы? реал не выиграл лч и лалигу? так это вопросы к рук-ву реала, почему в зимнее трансф окно не купило защитников. без качественных защитников сложно выиграть титулы.

    11.05.2025

  • serkonol

    сходи к окулисту, пусть выпишет очки, а после этого пересмотри эпизоды. благо, что сегодня матч судил не айтекин и эвребё. барсу с победой.

    11.05.2025

  • serkonol

    в чём вина анчелотти? разве не перес и рук-во должно покупать защитников?

    11.05.2025

  • serkonol

    две минуты не дотерпели... за две минуты родриго и хоселу в лч ман сити и баварии забивали.

    11.05.2025

  • serkonol

    все основные защитники в лазарете, нужны новые.

    11.05.2025

  • serkonol

    засунь себе)))

    11.05.2025

  • serkonol

    уважаю объективность.

    11.05.2025

  • serkonol

    плюсую!

    11.05.2025

  • serkonol

    никогда такого не писал, но рук-во реала уроды. зная о проблемах с защитниками, ничего не сделали в зимнее трансф окно.

    11.05.2025

  • serkonol

    сливочный пытался убрать руку за спину. не получилось, мяч попал в руку, но движения руки к мячу не было!

    11.05.2025

  • spartsmen

    серька, а что не так по факту я написал? ну-ка, прояви сообразительность, обоснуй, если беспринципности хватит. а я посмеюсь, ибо с беспринципностью у тебя всё нормально :)

    11.05.2025

  • RobertH

    Я много работал в Великобритании, но в русском языке не употребляю английские слова. Мне не нравится Мбаппе. Так надёжнее!

    11.05.2025

  • serkonol

    умеешь и вашим и нашим...

    11.05.2025

  • DioRJ

    Вот мне интересно,тебе нравится бесконечно откровенно говнить не по теме?Судя по рейтингу,это именно так.

    11.05.2025

  • RobertH

    Если мне не нравится Мбаппе и после прихода Мбаппе перестал нравится Реал, это значит, что со мной что - то не так? А если бы я тут объяснялся в любви к Мбаппе и к Реалу, со мной было бы всё так?:sunglasses: В смысле так, как тебе хоцца? Мир гораздо сложнее, чувак...

    11.05.2025

  • RobertH

    Ты опоздал... Там уже нет мест. Жди следующего сезона!

    11.05.2025

  • RobertH

    Твоя нудность может плотины крушить, но на улице дождь, на участке делать нечего и можно поотвечать. Может я чего не понимаю, но есть разница между словами о подарке на пятой минуте и словами о том, что фола не было? Повторю - я написал о подарке, так как считаю все пенальти подарками от судей, я это объяснил адекватному респонденту, но не писал о том, что не было фола. Успокойся уже!

    11.05.2025

  • serkonol

    вы за барсу. я за реал. но наши диалоги между собой более конструктивные и адекватные. спасибо!

    11.05.2025

  • serkonol

    в молдавии прекрасный климат, фрукты, овощи и вино. что с тобой не так?

    11.05.2025

  • RobertH

    Согласен!

    11.05.2025

  • serkonol

    RobertH, хейтер мбаппе.

    11.05.2025

  • serkonol

    разве не ты написал? Несмотря на подарок судейки на пятой уже минуте!

    11.05.2025

  • serkonol

    сколько платят за хейт футболистов реала? хочу подзаработать)))

    11.05.2025

  • плохокот

    Реал сам себе привез два. Это дисциплина, нет устойчивого контроля мяча, а защитники уже теряют своих игроков и при внезапной потере не успевают. Барса ошибалась плменьше, поэтому всего три пропустила.

    11.05.2025

  • serkonol

    на мой взгляд, это не фантастический футбол, а стерильный. искры в матче увидели?

    11.05.2025

  • Александр Солодовников

    Не представляете... за волосы себя тащил..., но вроде бы сойдёт на три с плюсом....)

    11.05.2025

  • serkonol

    вы абсолютно правы! а как дела влиге чемпионов?)

    11.05.2025

  • serkonol

    в данном случае тупой твой коммент. пиши исчо)))

    11.05.2025

  • serkonol

    пересмотреть внимательно эпизоды, ну или к окулисту.

    11.05.2025

  • serkonol

    у команд очень слабая оборона, жесть просто.

    11.05.2025

  • serkonol

    разве сливочный не пытался убрать руку? или наоборот было движение руки в сторону мяча? может нужно к окулисту?)))

    11.05.2025

  • serkonol

    проблема в том, что тяжёлые травмы были не у одного-двух защитников. оказывается, что почти весь сезон рюдигер играл на обезболивающих. только порадовался, что зидан вправил мозги пересу. но оказалось, что горбатого только могила исправит. рук-во реала знало о проблемах с защитниками, но ничего не сделало в зимнее трансферное окно. точнее сделало анчелотти козлом отпущения.

    11.05.2025

  • fonkom

    Я просто из вредности , за точность формулировок и справедливость)) Всего наилучшего!

    11.05.2025

  • RobertH

    Если по - честному, то 60% ( это не моя статистика, я прочитал об этом в Football 24 ) откровенных нарушений судьи пропускают. Мог и сегодня не поставить запросто, вместе с ВАР. Нашел к чему прицепиться?:sunglasses:

    11.05.2025

  • fonkom

    А это тенденция последних лет. Результативные матчи на решающих стадиях. И, лучше такой матч, чем "искушенные" 1-0

    11.05.2025

  • RobertH

    У каждого таланта есть недоброжелатели. Это нормально в мире нормальных людей. Кто - то не написал, а на...здел, причём нагло. Ну или это твоя галлюцинация. Я всегда писал, что ЧМ 2018 - это лучший период в карьере Мбаппе. Пока что, по крайней мере...

    11.05.2025

  • fonkom

    "Подарок судьи на 5ой минуте" - мне кажется, что эта фраза означает, что фола не было. Или я прочитал опять невнимательно?)

    11.05.2025

  • RobertH

    "Так у Кили большинство его хет - триков вытягивают при помощи пенальти..." Спасибо за внимание. Мне как - то неудобно цитировать самого себя, но вынужден. Я не писал, что именно сегодня был подарок. Ребята, читайте внимательно! Будь здоров!

    11.05.2025

  • Солёный

    Понять. Простить.

    11.05.2025

  • serkonol

    класико стало более стерильным, искры не летят. современный футбол движется в сторону шоу, но шоу очень красивое, которое хочется смотреть!

    11.05.2025

  • Солёный

    И руки ДеЙонга когда Барса третий гол забивала...

    11.05.2025

  • andy1962

    смотря для кого. Для неискушенных болельщиков - прямо восторг, для футбольных людей - так как я и сказал - наивное. Такой футбол не для высоких результатов. Счет мог бы быть 10-7 в пользу Барсы. Ну, что это такое?

    11.05.2025

  • Солёный

    Какой пеналь? ДеЙонг не в штрафной играл рукой.

    11.05.2025

  • fonkom

    Т.е., низкое качество футбола?

    11.05.2025

  • fonkom

    Robert, я со стороны) Ну ты же написал про подарок судьи на 5ой минуте? )

    11.05.2025

  • serkonol

    плюсую! реал весь сезон играет без основных защитников.

    11.05.2025

  • RobertH

    С чьей головой? Я написал, что не было фола? У тебя уже бред...

    11.05.2025

  • Солёный

    Такую Барсу, без обороны, ПСЖ бы разобрал...

    11.05.2025

  • serkonol

    это персональный хейтер мбаппе. кто-то написал, что ещё с 2018 года.

    11.05.2025

  • fonkom

    Да, перспективам не видно границ. Гави в состав не попадает! Конкурируют между собой Фермин и Ольмо! Просто наслаждаюсь игрой! Как всё быстро меняется Казалось бы, ну какой футбол без Хавиньесты, Месси, Бускетса, Пике, Пуйоля с одной стороны, и Криштиана, Серёжи, Карима с другой? А нет, хуже не стало, а может и лучше!

    11.05.2025

  • serkonol

    с головой всё в порядке или на пятой минуте не было фола?

    11.05.2025

  • Солёный

    Так Киля, в данном матче, сам пеналь и заработал. Не снеси его поляк, забил бы с игры.

    11.05.2025

  • Солёный

    Барселона и есть главные франкисты. Знаешь почему? Потому что Франко всех своих противников в Каталонии ликвидировал, а Барселона, как не странно, в это время расцветала, даже чемпионом Испании стала. Допустил бы это Франко, как думаешь? Так что Барселона есть пярмой пособник франкистов в Каталонии, а сейчас хочет местодом "держи вора" отмазаться.

    11.05.2025

  • serkonol

    снимаю шляпу перед академией барсы, выпускники очень хорошие!!! предполагаю, что эта барса будет доминировать, как и предыдущая с пуйолем, хавиньестой и месси.

    11.05.2025

  • DioRJ

    Там ведь нужно было не только пенальти ставить,но и вторую жёлтую показывать.После такого мадридисты ещё и имеют наглость отрицать влияние административного ресурса в свою пользу.

    11.05.2025

  • fonkom

    Но это же несолидно для великого клуба, если травма одного-двух игроков разрушает команду. А то, что Реал, как и Барса, великие клубы, даже не обсуждается.

    11.05.2025

  • fonkom

    Были травмированы Тер Штеген, Касадо. и т.д. Травмы, к сожалению, часть футбола. Но, у Барсы есть своя академия, из которой вышел очень достойный резерв.

    11.05.2025

  • serkonol

    глупо сравнивать васкеса с карвахалем... в прошлом сезоне на защитников реала легла огромная нагрузка. показательный матч - это ответка с ман сити.

    11.05.2025

  • RobertH

    Судейка клоун, канешн. Рука защитника Реала - это не рука. А рука Фермина - это рука:sunglasses: Рафинья дубль, а Киля хет - трик? Так у Кили большинство его хет - триков вытягивают при помощи пенальти. Шут Вини опять сидел на поле, растопырив руки и открыв рот. Очень напоминает Малкома, бывшего Зенитовца. Победа заслуженная Барселоны. Несмотря на подарок судейки на пятой уже минуте!

    11.05.2025

  • serkonol

    барса весь сезон играла без основных защитников?

    11.05.2025

  • fonkom

    Ну, это играли одни из лучших команд МИРА!

    11.05.2025

  • andy1962

    Команды показали очень наивный футбол, практически без защиты. Барселона просто не умеет играть иначе, поэтому и уступила дорогу в финал Интеру. Во втором тайме Барса подсела и запомнилась сначала пижонской игрой , а потом и бессовестным выпрашиванием пенальти, которого не было. Ну, а Реал в очевидном кризисе. Пустил четыре, а мог и десять. Папу Карло просто жаль, опять избиение в первом тайме.

    11.05.2025

  • serkonol

    почти 50 лет симпатизирую реалу, но должен признать, что барса в этом сезоне шикарно играет!

    11.05.2025

  • fonkom

    У Барсы травмированы Бальде и Кунде. Но они не жалуются.

    11.05.2025

  • Секир-башка

    А пока Динамо повело в счете.

    11.05.2025

  • Pablo_75

    Безусловно. И ещё один неплохой момент был у Реала. А уж при 4:4 они бы вспомнили, кто они есть. С Реалом даже при +2 категорически останавливаться нельзя!

    11.05.2025

  • hottie

    Ну да. Один из комментаторов сказал, что возможно решающий момент матча был, когда там молодой кудряш из Реала засадил с убойной позиции мимо на 80-какой-то минуте 2м касанием в матче. Забей там 4-4 и уже хз. Да там Барсе даже с этим замедлением во 2м тайме хватило бы еще одного гола из двух незабитых убойных моментов у Рафиньи. И концовка без нервяков.

    11.05.2025

  • Павел Леонидович

    матрас конечно еще тот... не дал стопроцентный пенали и рука в случае с голом... ну бред! в любом случае хорошо, что сливочных отодрали и лишили трофея)

    11.05.2025

  • serkonol

    неудачники весь сезон играли без своих основных защитников. сколько ушастиков выиграли за последние 10 лет барселонищи?:grin:

    11.05.2025

  • allerc

    Дворовый футбол.

    11.05.2025

  • serkonol

    барсу с чемпионством, шикарно играют!!! перес должен подать в отставку за бездействие в зимнее трансферное окно. реал почти весь сезон играл без своих основных защитников. позор рук-ву сливочных!!!

    11.05.2025

  • Pablo_75

    Вот полностью согласен! Конечно, не моё дело критиковать Флика, выигравшего матч и чемпионат, но мне кажется, что во втором тайме зря замедлились. Если бы, выпустив нескольких сменщиков, продолжали играть резко, порвали бы в лоскутки, счёт был бы наподобие 7:3. А так довели даже до нервяка в концовке.

    11.05.2025

  • Пан Юзеф

    У нас во дворе пацаны больше забивают. Причем без дорогущих легионеров.

    11.05.2025

  • Berkut-7

    ДА при чём тут пиво, просто стадионы у нас у маленькие и народу там мало , да ещё и погода хмурая , единственное что спасает хоть немного на наших стадионах,это барабнщики , хоть как-то разбавляют тишину.

    11.05.2025

  • Pablo_75

    Барса поставила немыслимые результаты на конвейер. С Реалом 4:0, 5:2 в суперкубке, 3:2 и 4:3, с Валенсией 7:1, с Атлетико 4:4 в кубке и 4:2, в ЛЧ с Баварией 4:1, с Бенфикой 5:4, с Дортмундом не напрягаясь 4:0. Если бы она в этом стиле и ЛЧ выиграла, "нужно было бы прекратить смотреть футбол". А ведь могла, с Интером две минуты не дотерпели... Мне кажется, Флику почти ничего не нужно менять, даже "с дырявой обороной" такая Барса вполне может выиграть ЛЧ. Но лучше бы защитников прикупить...

    11.05.2025

  • непонял

    после второго гола Барселоны выключил трансляцию. понятно, что раз судьи и в поле, и на варе начали разрешать "общепризнанно великим" волейбол, то дальше смотреть нет смысла. посмотрел финальный счет - так и есть, правильно выключил.

    11.05.2025

  • Секир-башка

    Это потому что пива нет на трибунах. Подзарядиться нечем.

    11.05.2025

  • spartsmen

    не смотри.

    11.05.2025

  • hottie

    Сказалось, что в обороне Реала приходится играть полузащитникам или даже бывшим напам. Могли спокойно в 2 раза больше еще пропустить, а может даже и под десятку. Васкес уже не тянет, но правда его по всем линиям гоняют в течение его реальской карьеры. Тчуамени вынужденно играл цз. В атаке еще довольно много забили если посчитать все шансы Реала. У Барсы все классно сыграли, кроме как и с Интером почти бесполезного Феррана, который только ответный пас на Рафинью сделал и на этом вся польза за матч от него закончилась, а так больше губил. Де Йонг как-то неуверенно откатал. У Реала Мбаппе старался затащить, Модрич неплохо вышел, Вини чутка проснулся во 2м тайме. Судейство как-то в пользу гостей вышло. Та и не показали на графике момент с возможным офсайдом у Мбаппе при первом голе, хотя там не понятно было, зато показали второй, где понятно было как раз. Одну руку в штрафной не засчитали, другую у бровки засчитали. Ну хз. Реалу это не помогло.

    11.05.2025

  • NF

    Как и ожидалось от двух дырявых оборон, что не пристало лидерам. Впрочем, всё завершилось с устраивающим счётом для команд: "Барселона" преуспела, "Реал" и Анчелотти не ушли с поля позорно, как думалось после первого часа игры. "Реал" прозевал необходимость усиления команды, в чем вина и Анчелотти есть. Кстати, уже находятся те, кто видит в "Барселоне" команду будущего. С такой обороной - нет)...

    11.05.2025

  • Flamenco

    судья сделал дубль, настощий пе..... ре.... дасть

    11.05.2025

  • Кот

    2 недели назад, здесь же, выразил мнение: "Эти идиотские "трактовки", меняющиеся чуть ли не ежегодно, вконец запутали не только болельщиков и журналистов, но и игроков, и тренеров, и судей." Тут же нашлись безапелляционные знатоки-оппоненты... Гордон, lenin.vowa2018, NoName и остальные "специалисты" - убедились ?

    11.05.2025

  • Александр Солодовников

    Как же я Спартак-Динама поле этого матча смотреть буду....эх......(((

    11.05.2025

  • непонял

    ну пока он присунул барсовскому недополяку, выйдя в лидеры списка бомбардиров. глотай уже.

    11.05.2025

  • rustov

    Невероятная игра! Сейчас посмотрим, что покажут Динамо со Спартаком...

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    ща угальда выйдет...

    11.05.2025

  • Berkut-7

    Я вчера Бенфику со Спортингом смотрел , БАварию -Менхенгладбах , сегодня Барса-РЕал и мельком смотрел ЦСКА-Краснодар, ну какая-жа ущербная атмосфера на российских стадионах , просто диву даешься насколкьо Россия нефутбольная страна.

    11.05.2025

  • spartsmen

    пусть в статистику засунет. так-то играл хорошо.

    11.05.2025

  • fedland

    Барселона ты прекрасна! Барселона ты великолепна! Барселона ты красива! Я люблю тебя Барселона! Четыре эль коассико в сезоне 2024/25 и все четыре выиграла Барселона с общим счетом 16:7. С победой, гуляй Барселона!

    11.05.2025

  • chimega

    Сумашествие! Это просто... ФУТБОЛ!

    11.05.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Барса--чемпион!!!! Браво!!!

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    ща, через нескока минут...

    11.05.2025

  • protch

    Думаю, Рафинья установил рекорд по количеству не забитых самых верных голов. Если бы он забил хотя бы половину после точнейших передач Ямаля, растоптанных реалистов можно было бы хоронить прямо в кастрюле.

    11.05.2025

  • DioRJ

    Трактовка ситуаций с неназначенным пенальти и отменённым голом Фермина просто вопиюща.Именно так выглядит откровенный беспредел и отражает гнилую суть франкистов.

    11.05.2025

  • hant64

    Мбаппе пускай засунет себе этот хет-трик в одно место, толку от него всё равно ноль.

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    всех барсуков с победой, ура, Барса больше чем клуб!!! А судья...321...

    11.05.2025

  • spartsmen

    судья хотел рыбку съесть, а получилось несколько по-другому. уважения к себе он не добавил после таких прогибов.

    11.05.2025

  • hant64

    Барсе скучно играть при 0:0, обязательно нужно парочку дать фору сопернику, даже если это битва с Реалом за чемпионство, или полуфинал ЛЧ. Но скучным футбол в её исполнении практически не бывает. Барсу с чемпионством, 7 очков за три матча не отыгрываются.

    11.05.2025

  • Александр Король

    Игра в обороне у обеих команд отсутствовала. Если ничего не делать в плане ее улучшения, то в Лиге чемпионов у обоих опять будут проблемы. Барселона на победу, конечно, наиграла. В этом плане молодцы. Но с обороной нужно что-то делать.

    11.05.2025

  • Friend of Misery

    А нам тут Соболева подсовывают...

    11.05.2025

  • ровнов

    Не матч, а сказка!!! Барселону с победой!!!

    11.05.2025

  • Black ice

    Судья продажная.....все спорные эпизоды в пользу Реала

    11.05.2025

  • spartsmen

    а зачем спорить с правдой, если ты не лжец? :grin: но судья был не запутан, а запуган реал-тв.

    11.05.2025

  • rashton22

    Барса великолепна! Команда для души ! Когда они горели 2гола, я был уверен, что победят. Так и вышло!!!!!

    11.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    подустала Барса под конец могла и проиграть у Реала просто нет защиты...и то 4-3 для нового тренера Реала это главная задача

    11.05.2025

  • Belousov

    Глядя на таких судей наши помощники гегемону выглядят вполне прилично. Не поставить ТАКОЙ пенальти это надо прям очень большую ипотеку взять на морском побережье

    11.05.2025

  • bvp

    Половина команды у Реала не соответствуют имени клуба. Три гола себе привезли.

    11.05.2025

  • VVSh71

    «со слезами на глазах»)))

    11.05.2025

  • Секир-башка

    Захватывающая игра, просто суперфутбол. Поздравляю Барсу с чемпионством. P.S Сейчас думаю будет обсуждение руки Тчуамени.

    11.05.2025

  • nikola mozaev

    Это фантастический футбол! Какой после него чемпионат России? У нас главное не пропустить, а тут бегут в атаку всю игру, все 100 минут! Космос!

    11.05.2025

  • инок

    Барсу с хорошей победой! Мбаппе с хет-триком, Реалу не унывать...

    11.05.2025

  • Кот

    Кто-то недавно тут со мной спорил - когда выразил мнение, что эти идиотские трактовки игры рукой запутали всех, и судей, в том числе ! Убедились, Гордон, lenin.vowa2018, NoName и остальные "специалисты и знатоки" ?

    11.05.2025

  • meat58

    Ну , и как после таких игр смотреть наше убожество ?

    11.05.2025

  • Ботокс007

    Это уже не футбол, а какое-то фантастическое зрелище. Какие же великие Карло и Флик.

    11.05.2025

  • KlimA

    Фантастичный и романтичный футбол в атаку! Зрелишный, для души)) Спасибо командам)

    11.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Спокойно, легко, на классе.

    11.05.2025

  • DioRJ

    Как не пытался судейка Реал затащить,справедливость восторжествовала.Барсу с Победой в Чемпионате.

    11.05.2025

  • взять все и поделить

    Вот это охренеть! Жаль Барса не возьмет ЛЧ в этом году...

    11.05.2025

  • Адекватный спартач

    Классико - Огонь!!! Только не подпускайте Боброва к разбору судейства, чтобы не портить впечатление.

    11.05.2025

  • Berkut-7

    ЧТо за игра, это просто такие качели были, что просто безумие какое-то) весь матч , что ни атака то почти голв любые ворота)) жесть просто)

    11.05.2025

  • spartsmen

    барса флика бесподобна даже когда проигрывает. но сегодня не тот день. вонючая помойка реал-тв всё-таки запугала судью. эта трусливая шавка на показ отобрала у барсы чистейшие гол и пенальти. а тупые комментаторы со своими трактовками положений рук - просто идиоты.

    11.05.2025

  • igor1972

    Браво, Барса! Чумовой матч. Осталось в следующем туре оформить чемпионство!

    11.05.2025

  • fcsmfan

    Уххх. Нет, ребята. У тех кто не болеет за эту Барсу, просто нет сердца. Или глаз... ***** ПС спустя сутки кажется, что немного грубо написал, но это на эмоциях после ТАКОГО матча. Точнее даже ТАКИХ последних от Барсы! В этом сезоне не только красиво в атаку, но и с потрясающим характером. И все это от своей молодежи без покупок за 100+ млн!!!) Браво, Барса! Браво, Флик!

    11.05.2025

  • sergsteed

    шикарно в плане классико сезон!!!!хаби отрепетировал сегодня на следующий год))))

    11.05.2025

  • True Timati

    Ремонтада на глазах неудачников. Барселонище!!!!!

    11.05.2025

  • NGE

    Браво, Барса! В этом сезоне она хороша! Отдельный огромный респект Хансу Флику! Тренерище!!!

    11.05.2025

  • True Timati

    Больше, чем клуб!

    11.05.2025

    Есть ли шансы у «Реала» обогнать «Барселону»? Расклады в ла лиге после класико
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
    11
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    12
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    13
    		 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
    14
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    15
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    16
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    17
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    18
    		 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
    19
    		 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
    22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
    23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 7
    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    Арда Гюлер
    Арда Гюлер

    Реал

    		 5
    И К Ж
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    Реал

    		 10 1 3
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 10 1 3
    Вся статистика

