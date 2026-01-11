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11 января, 22:36

«Барселона» — «Реал»: Рафинья открыл счет на 36-й минуте

Алина Савинова
Рафинья.
Фото Reuters

«Барселона» вышла вперед в финальном матче Суперкубка Испании против «Реала» — 1:0.

На 36-й минуте счет открыл Рафинья, который на чужой половине поля получил мяч от Фермина Лопеса, вошел в штрафную соперника и нанес удар в нижний угол ворот «сливочных».

Игра проходит в комплексе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия).

&laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;: онлайн трансляция финала Суперкубка Испании 11&nbsp;января 2026 года.«Барселона» против «Реала» — Рафинья открыл счет: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании
Суперкубок Испании. Финал.
11 января, 22:00. Король Абдалла Спортс Сити (Джедда)
Барселона
3:2
Реал
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Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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