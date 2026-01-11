«Барселона» — «Реал»: Рафинья открыл счет на 36-й минуте
«Барселона» вышла вперед в финальном матче Суперкубка Испании против «Реала» — 1:0.
На 36-й минуте счет открыл Рафинья, который на чужой половине поля получил мяч от Фермина Лопеса, вошел в штрафную соперника и нанес удар в нижний угол ворот «сливочных».
Игра проходит в комплексе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия).
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3
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|0-0
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4
|Атлетико
|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
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6
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|0
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7
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10
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|0
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|Эспаньол
|0
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12
|Атлетик
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|0
|0
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|0
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13
|Севилья
|0
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|0
|0
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|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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20
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
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