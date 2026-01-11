«Барселона» — «Реал»: Рафинья открыл счет на 36-й минуте

«Барселона» вышла вперед в финальном матче Суперкубка Испании против «Реала» — 1:0.

На 36-й минуте счет открыл Рафинья, который на чужой половине поля получил мяч от Фермина Лопеса, вошел в штрафную соперника и нанес удар в нижний угол ворот «сливочных».

Игра проходит в комплексе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия).