11 мая, 18:01

«Барселона» — «Реал»: Рафинья оформил дубль

Руслан Минаев
Рафинья в атаке.
Фото Reuters

«Барселона» забил четвертый гол в домашнем матче с «Реалом» в 35-м туре ла лиги — 4:2.

На 45-й минуте отличился Рафинья, оформив дубль. Три результативные передачи сделал Ферран Торрес.

Ламин Ямаль&nbsp;&mdash; Килиан Мбаппе.«Барселона» — «Реал»: Рафинья сделал дубль. Онлайн-трансляция матча
Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.
11 мая, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
4:3
Реал

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
ФК Барселона
ФК Реал
  • емен

    У Барсы похоже очередной камбек !

    11.05.2025

    • «Барселона» — «Реал»: каталонцы забили два гола за две минуты и вышли вперед

    «Барселона» и «Реал» забили шесть голов в первом тайме
