«Барселона» — «Реал»: Рафинья оформил дубль

«Барселона» забил четвертый гол в домашнем матче с «Реалом» в 35-м туре ла лиги — 4:2.

На 45-й минуте отличился Рафинья, оформив дубль. Три результативные передачи сделал Ферран Торрес.