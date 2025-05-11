«Барселона» и «Реал» встретятся в 35-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 11 мая. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Начало — в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию класико. Ключевые события игры «Барселона» — «Реал» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.

11 мая, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

«Барса» лидирует в чемпионате Испании, опережая «Реал» на четыре очка — 79 против 74. В класико в первом круге каталонцы победили мадридцев в октябре со счетом 4:0. Сине-гранатовые в этом сезоне также обыграли столичный клуб в двух финалах — Суперкубка (5:2) и Кубка Испании (3:2 д.в.).