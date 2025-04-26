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Сегодня, 19:30

«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция финального матча Кубка Испании

«Барселона» и «Реал» сыграют в финале Кубка Испании 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Барселона» и «Реал» сыграют в финале Кубка Испании в субботу, 26 апреля. Матч примет стадион «Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

&laquo;Барселона&raquo; и &laquo;Реал&raquo; сыграют в&nbsp;финале Кубка Испании в&nbsp;субботу, 26&nbsp;апреля.«Барселона» — «Реал», информация о финале Кубка Испании: дата, составы, где смотреть трансляцию

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка Испании. Ключевые события игры «Барселона» — «Реал» можно отслеживать также в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире бесплатно показывают на телеканале и сайте «Матч ТВ». Также смотреть класико можно на канале «Матч! Футбол 2», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеэфира).

Испания. Кубок. Финал.
26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Барселона
Реал

«Барселона» становилась победителем Кубка Испании 31 раз, в то время как у «Реала» — 20.

ФК Барселона
ФК Реал
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Radio Marca: Мбаппе пропустит финал Кубка Испании против «Барселоны»

Источник: Вальверде сыграет против «Барселоны» с травмой голеностопа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 33 19 9 5 56-27 66
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Бетис 33 15 9 9 50-41 54
6
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 33 10 11 12 35-42 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 33 4 4 25 24-81 16
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37 тур
38 тур
28.02 23:00
Вальядолид – Лас-Пальмас
 1 : 1
1.03 16:00
Жирона – Сельта
 2 : 2
1.03 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
1.03 20:30
Бетис – Реал
 2 : 1
1.03 23:00
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
2.03 16:00
Леганес – Хетафе
 1 : 0
2.03 18:15
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 0
2.03 20:30
Мальорка – Алавес
 1 : 1
2.03 23:00
Осасуна – Валенсия
 3 : 3
27.04 17:15
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 27 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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