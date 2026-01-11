«Барселона» — «Реал»: ничья после первого тайма

«Барселона» и «Реал» забили по два гола в первом тайме финального матча Суперкубка Испании — 2:2.

У сине-гранатовых отличились Рафинья и Роберт Левандовски, у «сливочных» — Винисиус и Гонсало Гарсия.

В первом тайме команды нанесли по пять ударов в створ ворот друг друга.

Игра проходит в комплексе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия).