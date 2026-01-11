«Барселона» — «Реал»: ничья после первого тайма
«Барселона» и «Реал» забили по два гола в первом тайме финального матча Суперкубка Испании — 2:2.
У сине-гранатовых отличились Рафинья и Роберт Левандовски, у «сливочных» — Винисиус и Гонсало Гарсия.
В первом тайме команды нанесли по пять ударов в створ ворот друг друга.
Игра проходит в комплексе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|10
|9
|0
|1
|40-11
|27
|
2
|Атлетико
|10
|8
|1
|1
|20-8
|25
|
3
|Реал
|10
|8
|0
|2
|25-10
|24
|
4
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|16-14
|20
|
5
|Реал Сосьедад
|10
|6
|1
|3
|19-18
|19
|
6
|Севилья
|10
|5
|2
|3
|16-16
|17
|
7
|Алавес
|10
|3
|3
|4
|14-11
|12
|
8
|Атлетик
|9
|3
|3
|3
|12-9
|12
|
9
|Сельта
|10
|2
|6
|2
|10-7
|12
|
10
|Вильярреал
|10
|3
|3
|4
|15-14
|12
|
11
|Депортиво
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
12
|Осасуна
|10
|3
|2
|5
|10-20
|11
|
13
|Расинг
|10
|3
|2
|5
|15-26
|11
|
14
|Леванте
|10
|2
|4
|4
|16-19
|10
|
15
|Эльче
|10
|2
|4
|4
|14-17
|10
|
16
|Р. Вальекано
|9
|2
|3
|4
|12-20
|9
|
17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|5-15
|9
|
18
|Эспаньол
|10
|2
|2
|6
|12-14
|8
|
19
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-17
|6
|
20
|Малага
|10
|0
|5
|5
|7-19
|5
Результаты / календарь
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38 тур
|30.10
|23:00
|Вильярреал – Эспаньол
|- : -
|31.10
|16:00
|Леванте – Атлетико
|- : -
|31.10
|18:15
|Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|31.10
|20:30
|Бетис – Малага
|- : -
|31.10
|23:00
|Барселона – Алавес
|- : -
|1.11
|16:00
|Хетафе – Севилья
|- : -
|1.11
|18:15
|Расинг – Реал
|- : -
|1.11
|20:30
|Эльче – Валенсия
|- : -
|1.11
|23:00
|Атлетик – Реал Сосьедад
|- : -
|2.11
|23:00
|Депортиво – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|13
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|11
|
|
Яссир Забири
Расинг
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|
|
Алехандро Беренгер
Атлетик
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|6
|1
|1
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|7
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|8
|1
|3
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