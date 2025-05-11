«Барселона» и «Реал» встречаются в 35-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 11 мая. Игра проходит на Олимпийском стадионе в Барселоне, начало — в 17.15 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывают каналы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию класико. Ключевые события игры «Барселона» — «Реал» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.

11 мая, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Сине-гранатовые лидируют в чемпионате Испании и опережают мадридцев на четыре очка — 79 против 75. В первом круге «Барселона» победила «Реал» в Мадриде в октябре — 4:0, а в этом году также обыграла принципиального соперника в двух финалах — Суперкубка (5:2) и Кубка Испании (3:2 д.в.).