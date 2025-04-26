Началась прямая трансляция финала Кубка Испании, в котором сыграют «Барселона» и «Реал». Матч проходит на стадионе «Эстадио Де Ла Картуха» в Севильи (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция решающей встречи. Ключевые события противостояния «Барселона» — «Реал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Кубок. Финал.

26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

В истории личных встреч в рамках Кубка короля преимущество у каталонцев — 16 побед против 13, еще восемь игр завершились вничью.