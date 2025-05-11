«Барселона» — «Реал»: Мбаппе оформил дубль на 15-й минуте

«Реал» удвоил преимущество в гостевом матче с «Барселоной» в 35-м туре ла лиги — 2:0.

На 15-й минуте второй гол забил Килиан Мбаппе, реализовав выход один на один. Результативную передачу оформил Винисиус.