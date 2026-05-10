«Барселона» — «Реал» Мадрид: началась прямая трансляция матча чемпионата Испании

Началась прямая трансляция матча «Барселона» — «Реал» в рамках 35-го тура Ла Лиги. Игра проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания).

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.

10 мая, 22:00. Камп Ноу (Барселона)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию эль класико. Ключевые события встречи «Барселона» — «Реал» доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала).

После 34 туров чемпионата Испании каталонцы набрали 88 очков и занимают первое место в турнирной таблице. «Сливочные» с 77 баллами идут на второй строчке чемпионата.

В истории очных противостояний соперники встречались 67 раз. «Барселона» одержала 32 победы, на счету «Реала» — 24 победы, еще 11 матчей завершились вничью.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде