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10 мая, 21:50

«Барселона» — «Реал» Мадрид: началась прямая трансляция матча чемпионата Испании

Эль-класико состоится 10 мая 2026 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Педри («Барселона»).
Фото Reuters

Началась прямая трансляция матча «Барселона» — «Реал» в рамках 35-го тура Ла Лиги. Игра проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания).

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.
10 мая, 22:00. Камп Ноу (Барселона)
Барселона
2:0
Реал

«СЭ» ведет текстовую трансляцию эль класико. Ключевые события встречи «Барселона» — «Реал» доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала).

&laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;: онлайн-трансляция матча Ла&nbsp;лиги 10&nbsp;мая.«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Ла лиги

После 34 туров чемпионата Испании каталонцы набрали 88 очков и занимают первое место в турнирной таблице. «Сливочные» с 77 баллами идут на второй строчке чемпионата.

В истории очных противостояний соперники встречались 67 раз. «Барселона» одержала 32 победы, на счету «Реала» — 24 победы, еще 11 матчей завершились вничью.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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