«Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч чемпионата Испании
«Барселона» и мадридский «Реал» сыграют в 35-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 10 мая. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Прогноз экспертов
Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой
«Один из самых интересных матчей — «Барселона» против «Реала». Гонка в чемпионате уже закончилась: «Барселона» 100% будет чемпионом, интриги нет. Но это всегда интересно, потому что на фоне проблем, которые сейчас опять появились, игра все равно будет принципиальной. Я думаю, матч будет открытым и, скорее всего, опять будут голы. Вижу здесь результативную ничью, где-то 2:2», — цитирует Мостового «Ставка ТВ».
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов
«Это матч, в котором «Барса» может стать чемпионом. Лучше соперника не придумать, тем более такого никогда не было в истории. «Камп Ноу», домашний матч. «Барса» на ходу, хоть и с проблемами и травмами, но, думаю, состава хватает для того, чтобы выиграть. «Реал Мадрид» — даже не знаю. Передрались они, сожрут там друг друга. Ужасающий сезон, думаю, они отгребут по полной. У меня один главный прогноз — «Барселона» с форой (-1,5). «Барселона» становится чемпионом и разрывает мадридский «Реал», что, в принципе, очевидно», — сказал Радимов «РБ».
Прогноз букмекеров
Аналитики считают каталонцев фаворитами матча. Победа «Барселоны» оценивается в 1.63, (57%). На успех «Реала» дается коэффициент — 4.30 (23%). Ничья — за 4.90 (20%).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Эспаньол
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Севилья
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Расинг
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Эльче
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Депортиво
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Р. Вальекано
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Леванте
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|3 : 0
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|2 : 1
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|2 : 2
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|3 : 0
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|1 : 1
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|21:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Марк Агуадо
Эльче
|1
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|
|
Пап Гуйе
Вильярреал
|1
|П
|
|
Мариано Диас
Алавес
|2
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|1
|
|
Гонсало Вильяр
Эльче
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Кике Салас
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Люсьен Агуме
Севилья
|1
|0
|1