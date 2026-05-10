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«Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч чемпионата Испании

Букмекеры назвали фаворита матча «Барселона» — «Реал» Мадрид
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рафинья, игрок «Барселоны».
Фото Reuters

«Барселона» и мадридский «Реал» сыграют в 35-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 10 мая. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Прогноз экспертов

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой

«Один из самых интересных матчей — «Барселона» против «Реала». Гонка в чемпионате уже закончилась: «Барселона» 100% будет чемпионом, интриги нет. Но это всегда интересно, потому что на фоне проблем, которые сейчас опять появились, игра все равно будет принципиальной. Я думаю, матч будет открытым и, скорее всего, опять будут голы. Вижу здесь результативную ничью, где-то 2:2», — цитирует Мостового «Ставка ТВ».

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов

«Это матч, в котором «Барса» может стать чемпионом. Лучше соперника не придумать, тем более такого никогда не было в истории. «Камп Ноу», домашний матч. «Барса» на ходу, хоть и с проблемами и травмами, но, думаю, состава хватает для того, чтобы выиграть. «Реал Мадрид» — даже не знаю. Передрались они, сожрут там друг друга. Ужасающий сезон, думаю, они отгребут по полной. У меня один главный прогноз — «Барселона» с форой (-1,5). «Барселона» становится чемпионом и разрывает мадридский «Реал», что, в принципе, очевидно», — сказал Радимов «РБ».

Прогноз букмекеров

Аналитики считают каталонцев фаворитами матча. Победа «Барселоны» оценивается в 1.63, (57%). На успех «Реала» дается коэффициент — 4.30 (23%). Ничья — за 4.90 (20%).

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«Вильярреал» и «Мальорка» сыграли вничью
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Эспаньол 1 1 0 0 3-0 3
2
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
3
 Севилья 1 1 0 0 2-1 3
4
 Расинг 1 0 1 0 2-2 1
5
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
6
 Эльче 1 0 1 0 1-1 1
7
 Депортиво 1 0 1 0 1-1 1
8
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
9
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
10
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
14
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
15
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
16
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
18
 Р. Вальекано 1 0 0 1 1-2 0
19
 Леванте 1 0 0 1 0-3 0
20
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
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38 тур
15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал 2 : 2
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте 3 : 0
17.08 22:00 Депортиво – Эльче 1 : 1
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 21:30 Сельта – Осасуна - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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ЖК
Г
Марк Агуадо
Марк Агуадо

Эльче

 1
Ривера Альваро Гарсия
Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1
Пап Гуйе
Пап Гуйе

Вильярреал

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 1
Гонсало Вильяр
Гонсало Вильяр

Эльче

 1
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
Люсьен Агуме
Люсьен Агуме

Севилья

 1 0 1
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