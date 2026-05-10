«Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч чемпионата Испании

«Барселона» и мадридский «Реал» сыграют в 35-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 10 мая. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Прогноз экспертов

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой

«Один из самых интересных матчей — «Барселона» против «Реала». Гонка в чемпионате уже закончилась: «Барселона» 100% будет чемпионом, интриги нет. Но это всегда интересно, потому что на фоне проблем, которые сейчас опять появились, игра все равно будет принципиальной. Я думаю, матч будет открытым и, скорее всего, опять будут голы. Вижу здесь результативную ничью, где-то 2:2», — цитирует Мостового «Ставка ТВ».

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов

«Это матч, в котором «Барса» может стать чемпионом. Лучше соперника не придумать, тем более такого никогда не было в истории. «Камп Ноу», домашний матч. «Барса» на ходу, хоть и с проблемами и травмами, но, думаю, состава хватает для того, чтобы выиграть. «Реал Мадрид» — даже не знаю. Передрались они, сожрут там друг друга. Ужасающий сезон, думаю, они отгребут по полной. У меня один главный прогноз — «Барселона» с форой (-1,5). «Барселона» становится чемпионом и разрывает мадридский «Реал», что, в принципе, очевидно», — сказал Радимов «РБ».

Прогноз букмекеров

Аналитики считают каталонцев фаворитами матча. Победа «Барселоны» оценивается в 1.63, (57%). На успех «Реала» дается коэффициент — 4.30 (23%). Ничья — за 4.90 (20%).