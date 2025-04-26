«Барселона» — «Реал»: Кубок Испании вынес на стадион мужчина на дроне

Кубок Испании доставил на стадион мужчина на дроне.

В рамках предмачтевого шоу перед финалом Кубка страны между «Реалом» и «Барселоной» мужчина доставил кубок на специальную плафторму, пролетев по стадиону в Севилье на дроне, которым он управлял при помощи пульта.