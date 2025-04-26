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Сегодня, 23:12

«Барселона» — «Реал»: Кубок Испании вынес на стадион мужчина на дроне

Сергей Ярошенко
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Мужчина летит по стадиону с Кубком Испании.
Фото AFP
Кубок Испании доставил на стадион мужчина на дроне.
Фото AFP
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Кубок Испании доставил на стадион мужчина на дроне.

В рамках предмачтевого шоу перед финалом Кубка страны между «Реалом» и «Барселоной» мужчина доставил кубок на специальную плафторму, пролетев по стадиону в Севилье на дроне, которым он управлял при помощи пульта.

Мужчина летит по стадиону с Кубком Испании.
Фото AFP

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Защитника «Реала» Менди из-за травмы заменили в начале матча с «Барселоной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 33 19 9 5 56-27 66
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Бетис 33 15 9 9 50-41 54
6
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 33 10 11 12 35-42 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 33 4 4 25 24-81 16
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.02 23:00
Вальядолид – Лас-Пальмас
 1 : 1
1.03 16:00
Жирона – Сельта
 2 : 2
1.03 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
1.03 20:30
Бетис – Реал
 2 : 1
1.03 23:00
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
2.03 16:00
Леганес – Хетафе
 1 : 0
2.03 18:15
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 0
2.03 20:30
Мальорка – Алавес
 1 : 1
2.03 23:00
Осасуна – Валенсия
 3 : 3
27.04 17:15
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 27 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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