«Барселона» — «Реал»: команды проведут дополнительное время

«Барселона» в финале Кубка Испании встречается с «Реалом».

В основное время счет 2:2. До 70-й минуты каталонцы вели со счетом 1:0, после чего пропустили два гола и сравняли на 84-й минуте.

На 90+8-й минуте арбитр отменил пенальти в ворота «Реала» при помощи ВАР и видеоповтора. Рафинья в этом эпизоде получил желтую карточку за симуляцию.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.