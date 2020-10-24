На 62-й минуте матча 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (1:3) арбитр Хуан Мартинес Мунуэра, изучив видеозапись игры, наказал хозяев поля 11-метровым ударом. Примерно за три минуты до этого он не стал назначать пенальти после единоборства Клемана Лангле с Серхио Рамосом. Но вмешались видеоарбитры: они провели проверку и предложили судье отправиться к монитору, чтобы самому посмотреть повторы. В итоге Мартинес Мунуэра решил, что Лангле задержал соперника.

Хотя было видно, что причиной падения Серхио Рамоса стало не то, что его держали за майку. Мадридец упал сам — по собственному желанию. И заработал 11-метровый удар, с которого был забит победный гол «Королевского клуба». (Александр Бобров)