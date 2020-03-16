«Барселона», «Реал» и «Ювентус» поборются за 16-летнего Черки

16-летний форвард «Лиона» Райан Черки вошел в сферу интересвов ряда крупных европейских клубов, сообщает Calciomercato. «Ювентус» уже начал переговоры с французским клубом. «Барселона» и «Реал» следят за развитием ситуации.

Черки дебютировал за основную команду «Лиона» в сезоне-2019/20, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Он является самым молодым игроком в истории клуба, забивавшим на профессиональном уровне.