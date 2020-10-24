«Барселона» — «Реал»: видеотрансляция матча чемпионата Испании
24 октября, в субботу, «Барселона» на своем поле сыграет с «Реалом» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 17.00 (мск).
Сине-гранатовые с 7 очками занимают 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Реал» — 10 баллов и 6-я строчка.
На сайте «СЭ» вы сможете следить за онлайн-трансляцией матча «Барселона» — «Реал». Видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.