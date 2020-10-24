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«Барселона» — «Реал»: видеотрансляция матча чемпионата Испании

10:00
«Барселона» — «Реал». Фото Reuters
«Барселона» — «Реал». Фото Reuters
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24 октября, в субботу, «Барселона» на своем поле сыграет с «Реалом» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 17.00 (мск).

Сине-гранатовые с 7 очками занимают 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Реал» — 10 баллов и 6-я строчка.

На сайте «СЭ» вы сможете следить за онлайн-трансляцией матча «Барселона» — «Реал». Видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ»

Видеотрансляция матча «Барселона» — «Реал»

Барселона — Реал

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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