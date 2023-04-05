«Барселона» — «Реал»: Бензема удвоил преимущество гостей

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Форвард «Реала» Карим Бензема забил второй мяч в матче 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».

Футболист отметился голом на 50-й минуте.

Ранее за мадридцев отметился Винисиус Жуниор на 45+1-й минуте после точной передачи Бензема.

Игра проходит на «Камп Ноу». Счет к 51-й минуте 2:0 в пользу мадридцев.