«Барселона» победила «Реал» в товарищеском матче благодаря голу Рафиньи

«Барселона» одержала победу над «Реалом» (1:0) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе (США).

Единственный мяч в игре забил нападающий каталонского клуба Рафинья.

Напомним, что чемпионат Испании стартует 12 августа матчем «Осасуна» — «Севилья». 13-го числа «Барселона» примет «Райо Вальекано», а на следующий день «Реал» сыграет на выезде против «Альмерии».