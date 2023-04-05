Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Барселону» и выйти в финал Кубка Испании

«Реал» обыграл «Барселону» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча проходила на «Камп Ноу» и завершилась со счетом 4:0.

Счет был открыт на 45+1-й минуте Винисиусом Жуниором. Во втором тайме на 50-й и 58-й минутах голами отметился Карим Бензема.

К концу второго тайма Бензема оформил хет-трик на 80-й минуте и установил финальный счет.

Таким образом, «Реал» по итогам двух матчей обыграл «Барселону» со счетом 1:4 и вышел в финал Кубка Испании.