«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и две голевые

«Барселона» переиграла «Вальядолид» в матче 11-го тура чемпионата Испании (5:1). Это седьмая победа сине-гранатовых подряд во всех турнирах.

Аргентинский нападающий каталонцев Лионель Месси забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

«Барселона» вышла на первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, коим является «Гранада», на 2 очка, а «Вальядолид» идет на 9-м месте.

Чемпионат Испании

11-й тур

«Барселона» — «Вальядолид» — 5:1 (3:1)

Голы: Лангле, 3 (1:0). Кико Оливас, 15 (1:1). Видаль, 29 (2:1). Месси, 34 (3:1). Месси, 75 (4:1). Суарес, 77 (5:1).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба (Сержи Роберто, 78), де Йонг (Ракитич, 60), Бускетс, Видаль, Месси, Суарес, Фати (Гризманн, 63).

«Вальядолид»: Масип, Порро, Кико Оливас, Фернандес, Барба, Начо Мартинес (Салису, 33), Оскар Плано (Энес Унал, 66), Мичел, Ануар (Эрвиас, 53), Рубио, Гвардьола.

Предупреждения: Фернандес, 45. Гвардьола, 68. Мичел, 79.

Судья: Альберола Рохас.

29 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

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