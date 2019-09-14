«Барселона» разгромила «Валенсию». Суарес отметился дублем

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Валенсию» со счетом 5:2. Дубль на счету нападающего каталонцев Луиса Суареса.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле по ходу второго тайма и успел отметиться голевой передачей, а также получить предупреждение.

Каталонский клуб одержал вторую победу в сезоне и набрал 7 очков. На счету «Валенсии» осталось 4 балла.

Чемпионат Испании. Лига 1

4-й тур

«Барселона» — «Валенсия» — 5:2 (2:1)

Голы: Фати, 2 (1:0). де Йонг, 7 (2:0). Гамейро, 27 (2:1). Пике, 51 (3:1). Суарес, 61 (4:1). Суарес, 82 (5:1). Гомес, 90+2 (5:2).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Артур (Видаль, 73), Бускетс, де Йонг (Ракитич, 70), Перес, Гризманн, Фати (Суарес, 60).

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Торрес (Ли Кан Ин, 67), Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Черышев, 67), Гамейро, Родриго (Гомес, 72).

Предупреждения: Родриго, 31. Жорди Альба, 53. Ли Кан Ин, 69. Гомес, 78. Черышев, 84.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

14 сентября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

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