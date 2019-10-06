«Барселона» разгромила «Севилью», Месси забил первый мяч в сезоне

«Барселона» разгромила «Севилью» в матче 8-го тура чемпионата Испании. В составе каталонцев отличились Луис Суарес, Артуро Видаль, Усман Дембеле и Лионель Месси. Для последнего мяч стал первым в сезоне.

В концовке встречи два футболиста «Барсы» — Рональд Араухо и Усман Дембеле — получили красные карточки в течение минуты.

Чемпионат Испании

Лига 1

8-й тур

«Барселона» — «Севилья» — 4:0 (3:0)

Голы: Суарес, 27 (1:0). Видаль, 32 (2:0). Дембеле, 35 (3:0). Месси, 78 (4:0).

«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Тодибо (Араухо, 73), Семеду, Видаль (Ракитич, 70), Артур (Бускетс, 65), Ф.де Йонг, Месси, Суарес, Дембеле.

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон, Окампос, Фернанду Режес, Банега, Нолито (Эль-Хаддади, 46), Оливер Торрес (Хоан Хордан, 46), Л.де Йонг (Эрнандес, 65).

Предупреждения: Регилон, 22. Каррису, 34. Семеду, 39. Дембеле, 53. Суарес, 64. Пике, 85. Бускетс, 88. Банега, 90+1.

Удаления: Араухо, 87. Дембеле, 88.

Судья: Матеу Лаос.

6 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».