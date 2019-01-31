"Барселона" разгромила "Севилью" и вышла в полуфинал Кубка Испании

"Барселона" разгромила "Севилью" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании (6:1). Дубль оформил Филиппе Коутинью, по голу забили Иван Ракитич, Сержи Роберто, Луис Суарес и Лионель Месси.

В первой встрече севильцы выиграли со счетом 2:0, поэтому в полуфинал вышли в каталонцы.

Кубок Испании

1/4 финала

"Барселона" - "Севилья" - 6:1 (2:0)

Голы: Коутинью, 13 - с пенальти (1:0). Ракитич, 31 (2:0). Коутинью, 53 (3:0). Сержи Роберто, 54 (4:0). Арана, 67 (4:1). Суарес, 89 (5:1). Месси, 90+2 (6:1).

Нереализованный пенальти: Банега, 27 (вратарь).

"Барселона": Силлессен, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич (Видаль, 76), Бускетс, Артур (Аленья, 90), Месси, Суарес, Коутинью (Семеду, 81).

"Севилья": Сориано, Каррису, Кьер, Гомес, Промес, Амаду, Банега (Васкес, 77), Меса (Бен Йеддер, 77), Арана (Хиль, 84), Сарабия, Андре Силва.

Предупреждения: Суарес, 30. Меса, 30. Каррису, 34. Гомес, 72.

30 января. Барселона. Стадион "Ноу Камп".