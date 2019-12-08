«Барселона» разгромила «Мальорку», Месси оформил хет-трик

«Барселона» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании разгромила «Мальорку» — 5:2. В составе хозяев хет-трик оформил Лионель Месси, также отличились Антуан Гризманн и Луис Суарес. У гостей дубль оформил Анте Будимир.

«Барселона» с 34 очками возглавляет турнирную таблицу. Каталонцы одержали третью победу кряду. «Мальорка» (14) — 17-я.

Чемпионат Испании. Лига 1

16-й тур

«Барселона» — «Мальорка» — 5:2 (4:1)

Голы: Гризманн, 7 (1:0). Месси, 17 (2:0). Будимир, 36 (2:1). Месси, 41 (3:1). Суарес, 43 (4:1). Будимир, 64 (4:2). Месси, 83 (5:2).

«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Фирпо, Бускетс, Ракитич (Аленья, 72), де Йонг (Видаль, 64), Месси, Суарес, Гризманн (Перес, 85).

«Мальорка»: Рейна, Састре, Райльо, Вальент, Гамес, Фебас, Баба (Сенье, 71), Севилья (Кучо Эрнандес, 59), Родригес, Будимир (Пратс, 85), Кубо.

Предупреждения: Сержи Роберто, 8. Пике, 67. Видаль, 79.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

7 декабря. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

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