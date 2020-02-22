«Барселона» разгромила «Эйбар», Месси забил четыре гола

«Барселона» в матче 25-го тура чемпионата Испании разгромила «Эйбар» со счетом 5:0. Четыре гола забил Лионель Месси, еще один мяч оформил Артур.

«Барселона» вышла на первое место, обогнав «Реал», который сегодня сыграет с «Леванте». «Эйбар» — 16-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

25-й тур

«Барселона» — «Эйбар» — 5:0 (3:0)

Голы: Месси, 14 (1:0). Месси, 37 (2:0). Месси, 40 (3:0). Месси, 87 (4:0). Артур, 89 (5:0).

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Юмтити, 68), Семеду, Лангле, Фирпо, Ракитич, Видаль, Бускетс (де Йонг, 59), Артур, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 72).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Техеро, Бургос, Диоп, Эскаланте, Экспосито (Кристофоро, 83), Орельяна, Серхио Энрич (Кике, 66), Инуи (Де Бласис, 66).

Предупреждения: Эскаланте, 64. Диоп, 85.

Судья: Сото Градо (Испания).

22 февраля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».