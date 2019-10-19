«Барселона» разгромила «Эйбар» и обогнала «Реал» в таблице ла лиги

«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 3:0. В составе каталонцев отличилось трио форвардов Антуан Гризманн, Лионель Месси и Луис Суарес. Месси впервые с 6 апреля смог забить в двух играх ла лиги подряд.

«Барселона» возглавила таблицу чемпионата Испании, обойдя на 1 очко «Реал». Мадридцы могут вернуться в лидеры, если сегодня вечером победят «Мальорку».

Чемпионат Испании

Лига 1

9-й тур

«Эйбар» — «Барселона» — 0:3 (0:1)

Голы: Гризманн, 13 (0:1). Месси, 58 (0:2). Суарес, 66 (0:3).

«Эйбар»: Дмитрович, Де Бласис, Арбилья, Оливейра, Хосе Анхель, Орельяна, Альварес, Диоп, Педро Леон (Экспосито, 63), Серхио Энрич (Инуи, 71), Шарлес (Кике, 79).

«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто (Семеду, 46), Лангле, Юмтити, Жорди Альба, де Йонг (Ракитич, 79), Бускетс, Артур (Видаль, 71), Месси, Суарес, Гризманн.

Предупреждения: Диоп, 24. Шарлес, 24. Альварес, 82. Инуи, 88. Экспосито, 90.

Судья: Мелеро Лопес.

19 октября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

Трансляция матча «Эйбар» — «Барселона»