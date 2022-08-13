«Барселона» — «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию матча ла лиги

13 августа «Барселона» на «Камп Ноу» сыграет с «Райо Вальекано» в матче 1-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Райо Вальекано». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на «Окко Спорт». Начало — в 17.50.

«Барселона» в прошлом сезоне заняла второе место в ла лиге. Команда Хави также дошла до 1/8 финала Лиги Европы.

«Райо Вальекано» стал 12-м в минувшем сезоне чемпионата Испании.