«Барселона» — «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию матча ла лиги
13 августа «Барселона» на «Камп Ноу» сыграет с «Райо Вальекано» в матче 1-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Райо Вальекано». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на «Окко Спорт». Начало — в 17.50.
«Барселона» в прошлом сезоне заняла второе место в ла лиге. Команда Хави также дошла до 1/8 финала Лиги Европы.
«Райо Вальекано» стал 12-м в минувшем сезоне чемпионата Испании.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
3
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|2 : 1
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|2 : 2
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чими Авила
Осасуна
|1
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Гонсалу Пасьенсия
Сельта
|1
|П
|
|
Хави Галан
Сельта
|1
|
|
Алехандро Дарио Гомес
Севилья
|1
|
|
Рубен Пенья
Осасуна
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|1
|0
|1
|
|
Джозеф Айду
Сельта
|1
|0
|1
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|0
|1
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