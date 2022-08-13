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Сегодня, 19:55

«Барселона» — «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию матча ла лиги

Читать «СЭ» в
Футболисты «Барселоны».
Фото Reuters

13 августа «Барселона» на «Камп Ноу» сыграет с «Райо Вальекано» в матче 1-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Райо Вальекано». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на «Окко Спорт». Начало — в 17.50.

«Барселона» в прошлом сезоне заняла второе место в ла лиге. Команда Хави также дошла до 1/8 финала Лиги Европы.

«Райо Вальекано» стал 12-м в минувшем сезоне чемпионата Испании.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Футбол
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
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«Барселона» установила цену за Обамеянга

«Эспаньол» сыграл вничью с «Сельтой» благодаря забитому пенальти на 90-й минуте
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Осасуна 1 1 0 0 2-1 3
2
 Эспаньол 1 0 1 0 2-2 1
3
 Сельта 1 0 1 0 2-2 1
4
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
6
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
7
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
8
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
9
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
14
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
15
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
16
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
17
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
18
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
19
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
20
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 2 : 1
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 2 : 2
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
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Г
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 1
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1
Гонсалу Пасьенсия

Гонсалу Пасьенсия

Сельта

 1
П
Хави Галан

Хави Галан

Сельта

 1
Алехандро Дарио Гомес

Алехандро Дарио Гомес

Севилья

 1
Рубен Пенья

Рубен Пенья

Осасуна

 1
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 1 0 1
Джозеф Айду

Джозеф Айду

Сельта

 1 0 1
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1 0 1
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