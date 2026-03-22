«Барселона» победила «Райо Вальекано»

«Барселона» дома обыграла «Райо Вальекано» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Гол на 24-й минуте забил Рональд Араухо.

Каталонская команда одержала пятую победу в Ла лиге подряд. Команда Ханси Флика набрала 73 очка и оторвалась от идущего вторым «Реала» на семь очков. У мадридцев остается один матч в запасе.

«Райо Вальекано» с 32 очками располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 29-й тур.

22 марта, 16:00. Камп Ноу (Барселона)

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