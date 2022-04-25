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«Барселона» проиграла «Райо Вальекано» во второй раз в сезоне

«Барселона» на своем поле уступила «Райо Вальекано»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
24 апреля. Барселона. «Барселона» — «Райо Вальекано».
Фото ФК «Барселона»

«Барселона» проиграла «Райо Вальекано» на своем поле в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Единственный гол в матче забил форвард гостей Альваро Гарсия на 7-й минуте встречи.

Отметим, что «Барселона» проиграла «Райо Вальекано» во второй раз в сезоне-2021/22. 27 октября 2021 года в игре первого круга чемпионата Испании каталонцы также уступили со счетом 0:1. Тогда автором победного мяча стал Радамель Фалькао.

«Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании с 63 очками в 33 матчах. «Райо Вальекано» поднялся на 11-е место с 40 очками в 33 играх.

Испания. Лига 1. 21-й тур
24 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
0:1
Райо Вальекано
Голы
Альваро Гарсия, 7 (0:1)
Барселона
тер Штеген Дест (Лангле, 46) Араухо Жорди Альба Гарсия (Траоре, 71) Бускетс де Йонг (Гонсалес, 60) Гави Дембеле Торрес (Депай, 60) Обамеянг (де Йонг, 71)
Райо Вальекано
Димитриевски Мараш Катена Бальиу Гарсия Валентин (Трехо, 67) Комесанья (Сисс, 56) Палазон (Эрнандес, 87) Лопес (Марио Суарес, 87) Нтека (Гвардьола, 56) Альваро Гарсия
Предупреждения
де Йонг 81’, Дембеле 89’, Жорди Альба 90’, Гави 90+14’  -  Комесанья 37’, Бальиу 69’, Палазон 85’, Эрнандес 90+5’, Трехо 90+6’, Катена 90+12’
Судьи
Эскудерос (Испания)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ростов 3
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Обе забьют - да

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ЦСКА 1
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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Севилья – Кадис
 - : -
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 - : -
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 - : -
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 - : -
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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