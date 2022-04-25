«Барселона» проиграла «Райо Вальекано» на своем поле в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Единственный гол в матче забил форвард гостей Альваро Гарсия на 7-й минуте встречи.

Отметим, что «Барселона» проиграла «Райо Вальекано» во второй раз в сезоне-2021/22. 27 октября 2021 года в игре первого круга чемпионата Испании каталонцы также уступили со счетом 0:1. Тогда автором победного мяча стал Радамель Фалькао.

«Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании с 63 очками в 33 матчах. «Райо Вальекано» поднялся на 11-е место с 40 очками в 33 играх.