«Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Райо Вальекано» на своем поле

«Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 1-го тура чемпионата Испании-2022/23 — 0:0.

Каталонцы закончили матч в меньшинстве: на 90+3-й минуте Серхио Бускетс получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Во 2-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет в гостях против «Реал Сосьедада» (21 августа, 23.00 мск), а «Райо Вальекано» встретится с «Эспаньолом» на выезде (19 августа, 21.00 мск).