«Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Райо Вальекано» на своем поле
«Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 1-го тура чемпионата Испании-2022/23 — 0:0.
Каталонцы закончили матч в меньшинстве: на 90+3-й минуте Серхио Бускетс получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Во 2-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет в гостях против «Реал Сосьедада» (21 августа, 23.00 мск), а «Райо Вальекано» встретится с «Эспаньолом» на выезде (19 августа, 21.00 мск).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Вильярреал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Р. Вальекано
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Вальядолид
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|2 : 1
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|2 : 2
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|0 : 3
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|0 : 0
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Чими Авила
Осасуна
|1
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|П
|
|
Хави Галан
Сельта
|1
|
|
Алехандро Дарио Гомес
Севилья
|1
|
|
Рубен Пенья
Осасуна
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Бускетс
Барселона
|1
|0
|0
|
|
Чими Авила
Осасуна
|1
|0
|1
|
|
Джозеф Айду
Сельта
|1
|0
|1
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